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В Германии хотят ужесточения контроля на границе с Венгрией из-за выходки Орбана

Фото: ЕС должен усилить контроль границы с Венгрией из-за упрощения въезда для россиян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Германии призвали ужесточить контроль границы с Венгрией. Это произошло из-за упрощения Будапештом въезда в страну для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-online.

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал к усилению пограничного контроля на всех границах ЕС с Венгрией.

Чиновник напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях.

"Так же как мы делаем с Польшей и Чехией, такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, должны были бы делать то же самое. Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать в страну фактически бесконтрольно", - заметил министр.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в свою очередь отметила, что риск российского шпионажа и саботажа является высоким и стал еще более острым с началом войны России против Украины.

"Поэтому все партнеры ЕС должны активизировать свои усилия по защите от российского шпионажа и саботажа и не должны создавать потенциальных лазеек", - подчеркнула она.

Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов

Напомним, что вскоре после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву Венгрия упростила условия въезда для граждан России и Белоруссии.

Будапешт включил граждан этих стран в программу так называемой национальной карты, которую выдают на 2 года с возможностью продления для тех, кто хочет работать в Венгрии.

В ЕС быстро отреагировали на подобные действия Венгрии. Глава крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер призвал принять срочные меры против Венгрии за выдачу виз РФ.

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