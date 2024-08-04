В Германии хотят ужесточения контроля на границе с Венгрией из-за выходки Орбана

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал к усилению пограничного контроля на всех границах ЕС с Венгрией.

Чиновник напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях.

"Так же как мы делаем с Польшей и Чехией, такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, должны были бы делать то же самое. Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать в страну фактически бесконтрольно", - заметил министр.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в свою очередь отметила, что риск российского шпионажа и саботажа является высоким и стал еще более острым с началом войны России против Украины.

"Поэтому все партнеры ЕС должны активизировать свои усилия по защите от российского шпионажа и саботажа и не должны создавать потенциальных лазеек", - подчеркнула она.