У Німеччині евакуювали 30 тисяч людей через 1,8-тонну бомбу часів Другої світової

14:25 17.05.2026 Нд
2 хв
Будівельники натрапили на моторошну знахідку у Пфорцгаймі
aimg Марія Науменко
Фото: ілюстративне фото авіабомби (Getty Images)

У німецькому місті Пфорцхайм на південному заході країни евакуювали близько 30 тисяч людей після виявлення великої нерозірваної бомби часів Другої світової війни.

Небезпечний боєприпас виявили під час будівельних робіт у східній частині Пфорцхайма, розташованого приблизно за 40 кілометрів від Штутгарта.

За даними поліції, йдеться про авіабомбу типу HC-4000 вагою 1,8 тонни, яка містить приблизно 1,35 тонни вибухових речовин.

Після виявлення знахідки влада встановила зону обмеженого доступу радіусом 1,5 кілометра та розпочала масштабну евакуацію мешканців.

За словами представника поліції, пожежники та правоохоронці перевіряють, чи всі люди залишили небезпечну територію перед початком операції зі знешкодження бомби.

Через операцію частково порушено роботу громадського транспорту та обмежено рух у деяких районах міста.

Ще у п’ятницю міська влада заявляла, що бомба не становить "безпосередньої небезпеки для населення", однак після оцінки ризиків було вирішено провести евакуацію.

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії представила власну військову стратегію, у якій Росію офіційно назвали головною загрозою безпеці Європи.

У документі йдеться, що Кремль уже веде гібридну війну проти Заходу через шпигунство, диверсії та кібератаки, а також створює умови для можливого конфлікту з НАТО.

