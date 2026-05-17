У Німеччині евакуювали 30 тисяч людей через 1,8-тонну бомбу часів Другої світової

Небезпечний боєприпас виявили під час будівельних робіт у східній частині Пфорцхайма, розташованого приблизно за 40 кілометрів від Штутгарта.

За даними поліції, йдеться про авіабомбу типу HC-4000 вагою 1,8 тонни, яка містить приблизно 1,35 тонни вибухових речовин.

Після виявлення знахідки влада встановила зону обмеженого доступу радіусом 1,5 кілометра та розпочала масштабну евакуацію мешканців.

За словами представника поліції, пожежники та правоохоронці перевіряють, чи всі люди залишили небезпечну територію перед початком операції зі знешкодження бомби.

Через операцію частково порушено роботу громадського транспорту та обмежено рух у деяких районах міста.

Ще у п’ятницю міська влада заявляла, що бомба не становить "безпосередньої небезпеки для населення", однак після оцінки ризиків було вирішено провести евакуацію.