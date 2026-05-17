В Германии эвакуировали 30 тысяч человек из-за 1,8-тонной бомбы времен Второй мировой

В немецком городе Пфорцхайм на юго-западе страны эвакуировали около 30 тысяч человек после обнаружения крупной неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.
Опасный боеприпас обнаружили во время строительных работ в восточной части Пфорцхайма, расположенного примерно в 40 километрах от Штутгарта.
По данным полиции, речь идет об авиабомбе типа HC-4000 весом 1,8 тонны, которая содержит примерно 1,35 тонны взрывчатых веществ.
После обнаружения находки власти установили зону ограниченного доступа радиусом 1,5 километра и начали масштабную эвакуацию жителей.
По словам представителя полиции, пожарные и правоохранители проверяют, все ли люди покинули опасную территорию перед началом операции по обезвреживанию бомбы.
Из-за операции частично нарушена работа общественного транспорта и ограничено движение в некоторых районах города.
Еще в пятницу городские власти заявляли, что бомба не представляет "непосредственной опасности для населения", однако после оценки рисков было решено провести эвакуацию.
