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У Німеччині допускають відключення світла взимку: в чому причина

Фото: Німеччина може стикнутися з відключеннями світла взимку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У найближчі місяці Німеччина може стикнутися з локальними відключеннями світла. Все через напружену ситуацію у сфері енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф Ральфа Тіслера в інтерв'ю Welt.

"Ми повинні виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути", - зазначив посадовець.

Тіслер вказав, що мовиться саме про регіональні та обмежені за часом відключення електропостачання.

Причиною може бути не лише нестача електроенергії, а й "цілеспрямовані відключення електромережі", які будуть проводитися задля її безпеки та надійності постачання.

Глава відомства підкреслив, що ризик відключень зросте на початку 2023 року.

"З усім, що ми бачимо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, переважно, людям удалося", - додав Тіслер.

Нагадаємо, Німеччина рухається до рецесії через інфляцію, яка перевищить позначку у 10 процентів. Це відбувається на тлі енергокризи у ЄС.

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