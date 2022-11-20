В Германии допускают отключение света зимой: в чем причина

"Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блекауты", - отметил чиновник.

Тислер указал, что речь идет именно о региональных и ограниченных по времени отключениях электроснабжения.

Причиной может быть не только нехватка электроэнергии, но и целенаправленные отключения электросети, которые будут проводиться для ее безопасности и надежности поставки.

Глава ведомства подчеркнул, что риск отключений вырастет в начале 2023 года.

"Со всем, что мы видим сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось", - добавил Тислер.