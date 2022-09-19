Германия движется к рецессии из-за неопределенности по поставкам энергии, - Politico

Германия движется к рецессии из-за инфляции, которая превысит отметку в 10 процентов. Это происходит на фоне энергокризиса в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Центральный банк Германии прогнозирует умеренный спад экономики уже в текущем квартале. Также в отчете говорится о более заметном снижении активности в последнем квартале 2022 года и первом квартале следующего года.

"Высокая инфляция и неопределенность по поставкам энергии и ее стоимости влияют не только на отрасль, требующую газа и электроэнергии, ее экспортный бизнес и инвестиции, но и на частное потребление и зависимых от него поставщиков услуг", - заявили в Бундесбанке.

Риски падения экономики в Германии существуют в смысле явного, широкомасштабного и длительного падения экономического производства. Это происходит из-за зависимости страны от российского газа, что делает ее особенно уязвимой к последствиям войны в Украине.