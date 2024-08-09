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У Німеччині депутата оштрафували на 20 тисяч євро за вирощування цибулі у Білорусі

Фото: Йорг Дорнау (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Депутата "Альтернативи для Німеччини" Йорга Дорнау оштрафували за незадекларований бізнес з вирощування цибулі в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Дорнау обіймає посаду речника з питань аграрної політики фракції "АдН" у Саксонії. Водночас, журналісти з'ясували, що він володіє фермою, яка вирощує цибулю на кількох сотнях гектарів у прикордонному районі Білорусі поблизу Польщі та Литви.

Дорнау з жовтня 2020 року є співвласником і директором білоруського сільськогосподарського підприємства - ТОВ "Цибулька-Бел".

Окрім того заявляється, що Дорнау декілька разів таємно проводив зустрічі з прихильниками білоруського диктатора Александра Лукашенка. А про бізнес у Білорусі він публічно не повідомляв.

В результаті цього президія парламенту Саксонії постановила, що Дорнау порушив свій обов'язок щодо розкриття інформації відповідно до закону, та наклала на нього штраф у розмірі 20 862 євро. Це триразовий місячний оклад депутата.

"Ніхто не може просто поїхати в диктаторську Білорусь і заснувати там ферму, особливо ніхто з Німеччини", – заявив голова фракції Лівої партії в Саксонії Ріко Гебхардт.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що країни Європейського союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення.

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