Німеччина знову перешкоджає ухваленню нового пакету санкцій ЄС проти Росії, - Reuters

Країни Європейського союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дипломати ЄС повідомили, що нерішучість Німеччини частково пояснюється внутрішніми розбіжностями між її Міністерством закордонних справ і відомством канцлера.

Раніше ЄС виключив із нового пакета один із пунктів, оскільки Німеччина вважала його проблематичним. Він поширював дію так званого "застереження про заборону Росії" на дочірні компанії в третіх країнах. За словами дипломатів, пункт статті 12G було виключено з компромісного тексту, поширеного серед держав-членів незадовго до зустрічі послів.

Згідно з проектом ранньої версії пакета, цей пункт мав змусити дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт у Росію і реекспорт для використання в Росії".

ЄС постійно посилює санкції проти Москви за її вторгнення в Україну 2022 року, але його зусилля підриваються обходом санкцій через треті країни. Включення цього пункту ще більше посилило б заходи блоку. За словами дипломатів, посли продовжать дебати в четвер.

Офіційні особи з 27 країн Європейського союзу вже понад місяць обговорюють пакети санкцій. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями і партнерами з третіх країн.