В Германии депутата оштрафовали на 20 тысяч евро за выращивание лука в Беларуси

Дорнау занимает должность спикера по вопросам аграрной политики фракции "АдН" в Саксонии. В то же время журналисты выяснили, что он владеет фермой, которая выращивает лук на нескольких сотнях гектаров в приграничном районе Беларуси вблизи Польши и Литвы.

Дорнау с октября 2020 года является совладельцем и директором белорусского сельскохозяйственного предприятия - ООО "Цыбулька-Бел".

Кроме того, заявляется, что Дорнау несколько раз тайно проводил встречи со сторонниками белорусского диктатора Александра Лукашенко. А о бизнесе в Белоруссии он публично не сообщал.

В результате этого президиум парламента Саксонии постановил, что Дорнау нарушил свой долг по раскрытию информации в соответствии с законом, и наложил на него штраф в размере 20 862 евро. Это трехкратный месячный оклад депутата.

"Никто не может просто уехать в диктаторскую Беларусь и основать там ферму, особенно никто из Германии", – заявил глава фракции Левой партии в Саксонии Рико Гебхардт.

Недавно РБК-Украина сообщало, что страны Европейского союза не смогли согласовать 14 пакет санкций против России, поскольку Германия заблокировала его принятие.

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