ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині депутата оштрафували на 20 тисяч євро за вирощування цибулі у Білорусі

П'ятниця 09 серпня 2024 00:52
UA EN RU
У Німеччині депутата оштрафували на 20 тисяч євро за вирощування цибулі у Білорусі Фото: Йорг Дорнау (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Депутата "Альтернативи для Німеччини" Йорга Дорнау оштрафували за незадекларований бізнес з вирощування цибулі в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Дорнау обіймає посаду речника з питань аграрної політики фракції "АдН" у Саксонії. Водночас, журналісти з'ясували, що він володіє фермою, яка вирощує цибулю на кількох сотнях гектарів у прикордонному районі Білорусі поблизу Польщі та Литви.

Дорнау з жовтня 2020 року є співвласником і директором білоруського сільськогосподарського підприємства - ТОВ "Цибулька-Бел".

Окрім того заявляється, що Дорнау декілька разів таємно проводив зустрічі з прихильниками білоруського диктатора Александра Лукашенка. А про бізнес у Білорусі він публічно не повідомляв.

В результаті цього президія парламенту Саксонії постановила, що Дорнау порушив свій обов'язок щодо розкриття інформації відповідно до закону, та наклала на нього штраф у розмірі 20 862 євро. Це триразовий місячний оклад депутата.

"Ніхто не може просто поїхати в диктаторську Білорусь і заснувати там ферму, особливо ніхто з Німеччини", – заявив голова фракції Лівої партії в Саксонії Ріко Гебхардт.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що країни Європейського союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Штрафи
NEWS
Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський
Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців