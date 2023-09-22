У Німеччині бракує працівників. Скільки можуть заробити українські біженці

У Німеччині не вистачає робочих рук, але зарплати вищі, ніж у Польщі чи багатьох інших країнах Європи. Це одна з причин трудової міграції поляків та вибору країни прихистку українців.
Скільки можна заробити у Німеччині людям із професійно-технічною освітою, РБК-Україна розповідає з посиланням на businessinsider.com.pl.
Рівень зарплат у Німеччині відрізняється залежно від регіону. Зокрема, у західній частини країни можна в середньому за рік можна заробити на 13 тисяч євро більше, ніж у східній.
Загалом рівень зарплат за професіями такий:
Середня зарплата у Німеччині у 2022 році складала 4105 євро на місяць. Але працівники, які займаються фізичною роботою, заробляють менше. Наприклад, українські біженці, які мають право на роботу на рівні з німцями, можуть розраховувати на такі зарплати:
Водночас найвищі зарплати – на керівних посадах компаній та у лікарів. Наприклад, хірурги в середньому заробляють 10 196 євро на місяць, анестезіологи – 9099 євро на місяць.
Нагадаємо, ми писали, що українським біженцям слід знати про правила підробітку.
Також ми розповідали, як українські біженці влаштувалися на ринку праці Німеччини.
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