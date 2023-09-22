У Німеччині бракує працівників. Скільки можуть заробити українські біженці

Рівень зарплат у Німеччині відрізняється залежно від регіону. Зокрема, у західній частини країни можна в середньому за рік можна заробити на 13 тисяч євро більше, ніж у східній.

Загалом рівень зарплат за професіями такий:

пекар та кондитер – 34 647 євро до відрахувань (2887 євро/місяць).

маляр (фарбування, лакування) – 35 603 євро (2967 євро/місяць);

м'ясник (переробка м'яса) – 34 959 євро (2913 євро/місяць);

сантехнік, фахівець із систем опалення та кондиціонування – 43 777 євро (3648 євро/місяць);

механік – 47 104 євро за місяць близько 3925 євро);

металообробка (зварювальник, фрезерювальник)– 42 533 євро (3544 євро/місяць).

Середня зарплата у Німеччині у 2022 році складала 4105 євро на місяць. Але працівники, які займаються фізичною роботою, заробляють менше. Наприклад, українські біженці, які мають право на роботу на рівні з німцями, можуть розраховувати на такі зарплати:

догляд за людьми похилого віку – 3559 євро на місяць;

перукар – 1778 євро;

косметолог – 1887 євро;

продавець у продуктових магазинах – 2296 євро;

кур'єр, листоноша – 2410 євро;

асистент стоматолога – 2470 євро.

Водночас найвищі зарплати – на керівних посадах компаній та у лікарів. Наприклад, хірурги в середньому заробляють 10 196 євро на місяць, анестезіологи – 9099 євро на місяць.