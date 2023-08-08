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Надто кваліфіковані. Як українські біженці влаштувалися на ринку праці Німеччини

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Вівторок 08 серпня 2023 08:30
Надто кваліфіковані. Як українські біженці влаштувалися на ринку праці Німеччини Фото: Пошук роботи у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Німеччині все більше влаштовуються працювати після тривалого перебування в цій країні. Майже половина з них мають зависоку кваліфікацію для роботи, яку виконують.

При цьому заробляють біженці в середньому менше за німців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на idw-online.de.

Скільки біженців у Німеччині знайшли роботу та як вони працюють

Інститут досліджень ринку праці та професійної підготовки (IAB) опублікував другу хвилю дослідження щодо зайнятості українських біженців. Опитування проводилось серед 6 тисяч біженців віком 18-64 роки.

Зазначається, що навесні 2023 року роботу мали 18% всіх працездатних біженців у Німеччині. Під час першої хвилі опитування восени 2022 року працевлаштовані були 17% втікачів від війни в Україні. Серед тих, хто перебуває в Німеччині понад рік, на роботу влаштувалися 28% біженців.

Втім, майже половина працевлаштованих українських біженців працює за професіями, для яких вони формально мають надмірну кваліфікацію на німецькому ринку праці. Зокрема, вищу освіту мають близько 68% українських біженців працездатного віку, а професійно-технічну освіту – 16%.

Надто кваліфіковані. Як українські біженці влаштувалися на ринку праці НімеччиниФото: Захід із працевлаштування українців (gettyimages.com)

Згідно з результатами опитування, українські біженці заробляють менше німців. Середній місячний заробіток українських біженців, які працюють повний робочий день, становить 2550 євро, тоді як середня зарплата працівників у Німеччині – 3516 євро.

"Після завершення мовних курсів інтеграція прискориться", - експерти

На повний робочий день влаштувалися працювати тільки 39% учасників опитування, ще 36% працюють частину дня. 7% проходять навчання або стажування, а 18% працевлаштованих зайняті несуттєво.

Оскільки 80% біженців працездатного віку – жінки, а половина з них мають дітей, це ускладнює для них вихід на роботу.

"Догляд за дітьми – це структурна проблема. Ранній і комплексний догляд за дітьми не тільки безпосередньо збільшує можливості на ринку праці для жінок-біженок. Це також сприяє розширенню соціальних контактів з німецькими родинами, сприяє участі в суспільстві і, таким чином, опосередковано полегшує доступ до ринку праці", – пояснив керівник дослідницького відділу IAB Герберт Брюкер.

Надто кваліфіковані. Як українські біженці влаштувалися на ринку праці НімеччиниФото: Інтеграційні курси для біженців (gettyimages.com)

Можливості працювати і заробляти підвищують освітня кваліфікація та відповідний професійний досвід. Завершення курсів німецької мови також збільшує шанси на отримання прибуткової роботи: українські біженці, які закінчили курс німецької мови на поглибленому рівні, мають на 21% вищий рівень працевлаштування.

"З огляду на високий рівень участі (понад 60%) у мовних та інтеграційних заходах на момент опитування та виражене бажання працевлаштуватися, можна очікувати прискореної інтеграції після завершення курсів. Тепер ми повинні повністю використовувати потенціал", – наголосила представниця IAB Юлія Косякова.

Нагадаємо, ми писали, як у Європі можуть скористатися з міграції освічених українців.

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