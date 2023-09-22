В Германии не хватает работников. Сколько могут заработать украинские беженцы

Уровень зарплат в Германии отличается в зависимости от региона. В частности, в западной части страны можно в среднем за год заработать на 13 тысяч евро больше, чем в восточной.

В целом уровень зарплат по профессиям следующий:

пекарь и кондитер – 34 647 евро в год до отчислений (2887 евро/месяц).

маляр (покраска, лакировка) – 35 603 евро (2967 евро/месяц);

мясник (переработка мяса) – 34 959 евро (2913 евро/месяц);

сантехник, специалист по системам отопления и кондиционирования – 43 777 евро (3648 евро/месяц);

механик – 47 104 евро в месяц (около 3925 евро);

металлообработка (сварщик, фрезеровщик) – 42 533 евро (3544 евро/месяц).

Средняя зарплата в Германии в 2022 году составляла 4105 евро в месяц. Но работники, занимающиеся физической работой, зарабатывают меньше. Например, украинские беженцы, имеющие право на работу на уровне с немцами, могут рассчитывать на следующие зарплаты:

сиделка (уход за пожилыми людьми) – 3559 евро в месяц;

парикмахер – 1778 евро;

косметолог – 1887 евро;

продавец в продуктовых магазинах – 2296 евро;

курьер, почтальон – 2410 евро;

ассистент стоматолога – 2470 евро.

В то же время, самые высокие зарплаты – на руководящих должностях компаний и у врачей. К примеру, хирурги в среднем зарабатывают 10 196 евро в месяц, анестезиологи – 9099 евро в месяц.