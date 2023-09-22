В Германии не хватает работников. Сколько могут заработать украинские беженцы

В Германии не хватает рабочих рук, но зарплаты выше, чем в Польше или многих других странах Европы. Это одна из причин трудовой миграции поляков и выбора страны убежища украинцев.
Сколько можно заработать в Германии людям с профессионально-техническим образованием, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на businessinsider.com.pl.
Уровень зарплат в Германии отличается в зависимости от региона. В частности, в западной части страны можно в среднем за год заработать на 13 тысяч евро больше, чем в восточной.
В целом уровень зарплат по профессиям следующий:
Средняя зарплата в Германии в 2022 году составляла 4105 евро в месяц. Но работники, занимающиеся физической работой, зарабатывают меньше. Например, украинские беженцы, имеющие право на работу на уровне с немцами, могут рассчитывать на следующие зарплаты:
В то же время, самые высокие зарплаты – на руководящих должностях компаний и у врачей. К примеру, хирурги в среднем зарабатывают 10 196 евро в месяц, анестезиологи – 9099 евро в месяц.
Напомним, мы писали, что украинским беженцам следует знать о правилах подработки.
Также мы рассказывали, как украинские беженцы устроились на рынке труда в Германии.
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