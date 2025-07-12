У Німеччині анонсували нове засідання у форматі "Рамштайн": названо терміни

Фройдінг, який є головним координатором німецької військової допомоги Україні, 12 липня був у Києві та зустрівся там із журналістами, де підтвердив проведення наступного "Рамштайну".

"В Німеччині, так. Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на даний момент. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах "Рамштайну", - підтвердив генерал.

За його словами, зустріч країн, які підтримують оборону України, вже запланована. Вона відбудеться "протягом наступних 10 днів".