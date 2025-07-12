У Німеччині анонсували нове засідання у форматі "Рамштайн": названо терміни

Контактна група допомоги обороні України, більше відома, як "формат Рамштайн", збереться на наступне засідання протягом наступних 10 днів. Зустріч відбудеться в онлайн-форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного координатора німецької військової допомоги Україні, генерала Крістіана Фройдінга, якого цитує Укрінформ".
Фройдінг, який є головним координатором німецької військової допомоги Україні, 12 липня був у Києві та зустрівся там із журналістами, де підтвердив проведення наступного "Рамштайну".
"В Німеччині, так. Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на даний момент. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах "Рамштайну", - підтвердив генерал.
За його словами, зустріч країн, які підтримують оборону України, вже запланована. Вона відбудеться "протягом наступних 10 днів".
Контактна група допомоги обороні України ("формат Рамштайн") - група з понад 50 країн, які домовилися сприяти обороні України від російської агресії.
Перша зустріч групи, створеної за ініціативи США, відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині - саме тому група отримала назву "формат Рамштайн".
У межах "Рамштайну" було ухвалено багато рішень про передачу Україні західного озброєння. Завдяки роботі групи Збройні сили України отримали системи HIMARS, установки протиповітряної оборони Patriot, бойові танки Leopard 2 та Abrams, а також багато іншого озброєння.
Нагадаємо, що минуле засідання "Рамштайну" відбулося 4 червня. Вперше за весь час існування Контактної групи там не було представника США. Сам міністр оборони США Гегсет, який пропустив засідання, змушений був виправдовуватися перед ЗМІ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.