В Германии анонсировали новое заседание в формате "Рамштайн": названы сроки

Фройдинг, который является главным координатором немецкой военной помощи Украине, 12 июля был в Киеве и встретился там с журналистами, где подтвердил проведение следующего "Рамштайна".

"В Германии, да. Это будет виртуальная встреча, как министры решили на данный момент. И она будет под руководством Великобритании и Германии, как мы это делали на последних встречах "Рамштейна", - подтвердил генерал.

По его словам, встреча стран, которые поддерживают оборону Украины, уже запланирована. Она состоится "в течение следующих 10 дней".