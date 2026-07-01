Німеччина звинуватила українця у диверсії на "Північних потоках": як відреагував Зеленський

Агентство зазначає, що федеральні прокурори відмовилися від надання коментарів.

Повідомляється, що прокуратура звинувачує громадянина України у нападах на цивільну енергетичну інфраструктуру, що спричинили вибух та руйнування споруд.

Представники берлінської юридичної фірми, які раніше виступали від імені українця як його адвокати в Німеччині, не відповіли на дзвінки Reuters.

Реакція Зеленського

Зеленський наголосив, що йому наразі не відомі подробиці цього процесу і Україна офіційно не отримувала всіх деталей.

"Відповідні органи наші, двох країн, я думаю, що вони зв'яжуться, і коли ми отримаємо більше деталей, напевно, зможемо відреагувати, поки що зарано говорити", - сказав президент.

Передісторія "Північних потоків"

Газопровід "Північний потік-1" забезпечував постачання російського газу до Німеччини, звідки паливо надходило до інших європейських країн. Водночас "Північний потік-2", який мав стати додатковим маршрутом експорту газу до Європи в обхід України, так і не був введений в експлуатацію після початку повномасштабної війни РФ проти України.

У вересні 2022 року обидва газопроводи були пошкоджені внаслідок вибухів на дні Балтійського моря.

До диверсії ці газопроводи вважалися одним із ключових маршрутів постачання російського газу до європейських країн.