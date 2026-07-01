Німеччина звинуватила українця у диверсії на "Північних потоках": як відреагував Зеленський

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення громадянину України у зв’язку з вибухами на газопроводі "Північний потік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з прем’єром Ірландії Мікхолом Мартіном.
Агентство зазначає, що федеральні прокурори відмовилися від надання коментарів.
Повідомляється, що прокуратура звинувачує громадянина України у нападах на цивільну енергетичну інфраструктуру, що спричинили вибух та руйнування споруд.
Представники берлінської юридичної фірми, які раніше виступали від імені українця як його адвокати в Німеччині, не відповіли на дзвінки Reuters.
Зеленський наголосив, що йому наразі не відомі подробиці цього процесу і Україна офіційно не отримувала всіх деталей.
"Відповідні органи наші, двох країн, я думаю, що вони зв'яжуться, і коли ми отримаємо більше деталей, напевно, зможемо відреагувати, поки що зарано говорити", - сказав президент.
Газопровід "Північний потік-1" забезпечував постачання російського газу до Німеччини, звідки паливо надходило до інших європейських країн. Водночас "Північний потік-2", який мав стати додатковим маршрутом експорту газу до Європи в обхід України, так і не був введений в експлуатацію після початку повномасштабної війни РФ проти України.
У вересні 2022 року обидва газопроводи були пошкоджені внаслідок вибухів на дні Балтійського моря.
До диверсії ці газопроводи вважалися одним із ключових маршрутів постачання російського газу до європейських країн.
У справі про підриви підозрюють громадян України. Зокрема, у листопаді 2025 року правоохоронці Німеччини затримали українця Сергія Кузнєцова, якого екстрадували з Італії. Йому інкримінують безпосередню участь у диверсії, а наразі він перебуває у слідчому ізоляторі в Німеччині.
Ще одним підозрюваним є українець Володимир Журавльов. Попри запит Німеччини на його екстрадицію, у жовтні 2025 року польський суд відмовив у видачі чоловіка, після чого його звільнили.