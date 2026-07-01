Германия обвинила украинца в диверсии на "Северных потоках": как отреагировал Зеленский

Агентство отмечает, что федеральные прокуроры отказались от предоставления комментариев.

Сообщается, что прокуратура обвиняет гражданина Украины в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, повлекшие взрыв и разрушение сооружений.

Представители берлинской юридической фирмы, ранее выступавшие от имени украинца как его адвокаты в Германии, не ответили на звонки Reuters.

Реакция Зеленского

Зеленский подчеркнул, что ему пока не известны подробности этого процесса и Украина официально не получала всех деталей.

"Соответствующие органы наши, двух стран, я думаю, что они свяжутся, и когда мы получим больше деталей, наверное, сможем отреагировать, пока рано говорить", - сказал президент.

Предыстория "Северных потоков"

Газопровод "Северный поток-1" обеспечивал поставки российского газа в Германию, откуда топливо поступало в другие европейские страны. В то же время "Северный поток-2", который должен стать дополнительным маршрутом экспорта газа в Европу в обход Украины, так и не был введен в эксплуатацию после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

В сентябре 2022 года оба газопровода были повреждены в результате взрывов на дне Балтийского моря.

До диверсии эти газопроводы считались одним из ключевых маршрутов поставок российского газа в европейские страны.