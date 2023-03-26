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Німеччина звинуватила Путіна у спробі ядерного залякування

Фото: Берлін розкритикував Путіна за спроби ядерного залякування (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Заява російського диктатора Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі є спробою залякування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Німеччини, яку цитує Welt.

В МЗС зазначають, що заява Путіна викликали критику з боку уряду Німеччини. При цьому у Німеччині розглядають її як спроби ядерного залякування.

"Порівняння, проведене президентом Путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використане для виправдання кроку, оголошеного Росією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Німеччині нагадали, що Білорусь на міжнародному рівні зобов'язалася бути вільною від ядерної зброї.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.

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