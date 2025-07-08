Німеччина звинувачує Китай у провокації під час операції ЄС
У Німеччині заявили про лазерну атаку китайських військових на літак, що бере участь у морській операції ЄС ASPIDES. МЗС Німеччини викликало посла КНР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ Німеччини у соцмережі Х.
За офіційною інформацією, китайські військові навели лазер на німецький літак, чим поставили під загрозу життя екіпажу та поставили під ризик виконання міжнародної місії ASPIDES у Червоному морі.
"Китайські військові застосували лазер для ураження німецького літака під час операції ЄС", - йдеться у заяві німецького МЗС.
У Берліні назвали такі дії Пекіна абсолютно неприйнятними.
"Наражання на небезпеку німецького персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними", - додали у відомстві.
У зв’язку з інцидентом, посла Китаю в Німеччині викликали до міністерства закордонних справ для надання пояснень щодо події.
Що відомо про місію ASPIDES
Операція ЄС ASPIDES - це місія Європейського Союзу з морської безпеки, яка офіційно стартувала в лютому 2024 року. Вона проводиться у Червоному морі, Аденській затоці та прилеглих водах і має на меті захист міжнародного судноплавства від атак хуситів (єменського повстанського угруповання, яке підтримує Іран).
Мета місії - забезпечення свободи мореплавства та захист торгових суден ЄС та союзників від нападів, насамперед ракетних і дронових атак хуситів, які активізувалися з кінця 2023 року.
Провокації Китаю
Нагадаємо, раніше китайський та філіппінський кораблі зіткнулися в спірних водах Південно-Китайського моря. Після інциденту Пекін та Маніла обмінялися звинуваченнями в провокаціях.
Також США розкритикували Китай за провокації у Південно-Китайському морі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.