Німеччина звинувачує Китай у провокації під час операції ЄС

У Німеччині заявили про лазерну атаку китайських військових на літак, що бере участь у морській операції ЄС ASPIDES. МЗС Німеччини викликало посла КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ Німеччини у соцмережі Х .

За офіційною інформацією, китайські військові навели лазер на німецький літак, чим поставили під загрозу життя екіпажу та поставили під ризик виконання міжнародної місії ASPIDES у Червоному морі.

"Китайські військові застосували лазер для ураження німецького літака під час операції ЄС", - йдеться у заяві німецького МЗС.

У Берліні назвали такі дії Пекіна абсолютно неприйнятними.

"Наражання на небезпеку німецького персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними", - додали у відомстві.

У зв’язку з інцидентом, посла Китаю в Німеччині викликали до міністерства закордонних справ для надання пояснень щодо події.