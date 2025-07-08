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Германия обвиняет Китай в провокации во время операции ЕС

Вторник 08 июля 2025 12:27
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Германия обвиняет Китай в провокации во время операции ЕС Фото: МИД Германии (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В Германии заявили о лазерной атаке китайских военных на самолет, участвующий в морской операции ЕС ASPIDES. МИД Германии вызвал посла КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Германии в соцсети Х.

По официальной информации, китайские военные навели лазер на немецкий самолет, чем поставили под угрозу жизнь экипажа и поставили под риск выполнение международной миссии ASPIDES в Красном море.

"Китайские военные применили лазер для поражения немецкого самолета во время операции ЕС", - говорится в заявлении немецкого МИД.

В Берлине назвали такие действия Пекина абсолютно неприемлемыми.

"Подвергание опасности немецкого персонала и срыв операции являются абсолютно неприемлемыми", - добавили в ведомстве.

В связи с инцидентом, посла Китая в Германии вызвали в министерство иностранных дел для дачи объяснений относительно события.

Германия обвиняет Китай в провокации во время операции ЕС

Что известно о миссии ASPIDES

Операция ЕС ASPIDES - это миссия Европейского Союза по морской безопасности, которая официально стартовала в феврале 2024 года. Она проводится в Красном море, Аденском заливе и прилегающих водах и имеет целью защиту международного судоходства от атак хуситов (йеменской повстанческой группировки, которую поддерживает Иран).

Цель миссии - обеспечение свободы мореплавания и защита торговых судов ЕС и союзников от нападений, прежде всего ракетных и дроновых атак хуситов, которые активизировались с конца 2023 года.

Провокации Китая

Напомним, ранее китайский и филиппинский корабли столкнулись в спорных водах Южно-Китайского моря. После инцидента Пекин и Манила обменялись обвинениями в провокациях.

Также США раскритиковали Китай за провокации в Южно-Китайском море.

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