Німеччина зробила фінальний крок до виділення 3 млрд євро Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який передбачає мільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Це також розблокує 3 млрд євро на військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Зазначається, що Штайнмаєр підписав закон, який практично скасовує правило "боргового гальма". Тепер його має опублікувати федеральний вісник законів.
Витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку, що перевищують 1% ВВП, звільнять від боргового правила. Важливо, що це також розблокує виділення 3 млрд євро на військову допомогу Україні.
Відповідно до схваленого закону, протягом наступних 12 років на інвестиції в інфраструктуру може бути залучено 500 млрд євро. Федеральні землі мають використати 100 млрд євро для своєї інфраструктури, 300 млрд євро буде передано в розпорядження німецького уряду, а решту 100 млрд євро - для захисту клімату.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 21 березня, верхня палата парламенту Німеччини схвалила законопроєкт, а також бюджетний комітет Бундестагу ухвалив відповідне рішення.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала це рішення і наголосила, що вкрай важлива, оскільки ситуація в Україні стає складнішою. Вона додала, що Україні терміново потрібно більше зенітних ракет, артилерійських боєприпасів, запчастин і систем озброєння.
Варто зазначити, що Німеччина - одна з головних союзниць України і лідерів з надання військової допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Берлін передав українській армії танки різних модифікацій, артилерію, бойові машини, снаряди, амуніцію та інше озброєння.
Також Німеччина передала Україні засоби для посилення протиповітряної оборони. Йдеться про новітні ЗРК Iris-T та Patriot.
Втім, Німеччина поки не наважилася передати далекобійні крилаті ракети Taurus, які просить Україна. Що відомо про це ракети - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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