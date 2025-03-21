Глава МЗС Німеччини про 3 млрд євро для України: робить можливим планування допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

За словами Бербок, ухвалення цього рішення зайняло багато часу, але вона задоволена, що зрештою ситуація вирішилася.

"Давно пора було це зробити: військова ситуація для України останніми місяцями стає дедалі складнішою. Країні терміново потрібно більше зенітних ракет, артилерійських боєприпасів, запчастин і систем озброєння, щоб продовжувати протистояти російській агресії, яка порушує міжнародне право", - зазначила глава МЗС.

Вона також привітала той факт, що Німеччина зможе виділити близько 7 млрд євро на військову підтримку України у 2025 році.

"Крім того, є зобов’язання в розмірі 8,25 млрд євро, які ми можемо використати для надання подальшої військової підтримки Україні до 2029 року. Це великий крок вперед, а також створює безпеку планування для України", - наголосила глава німецького МЗС.

Бербок зазначила, що Німеччина таким чином бере на себе лідерство на європейському рівні та показує, що й надалі буде твердо стояти на боці народу України. Берлін водночас розраховує на те, що європейські партнери тепер також працюватимуть над мобілізацією додаткових ресурсів для підтримки України.

"Збільшуючи наші ресурси, ми посилаємо чіткий сигнал Росії, особливо на цьому критичному етапі, що ми залишаємося непохитними у своїй підтримці суверенної, демократичної та обороноздатної України. Таким чином ми зміцнюємо позиції України в переговорах про міцний мир", - додала міністр.