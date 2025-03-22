Германия сделала финальный шаг к выделению 3 млрд евро Украине

Отмечается, что Штайнмайер подписал закон, который практически отменяет правило "долгового тормоза". Теперь его должен опубликовать федеральный вестник законов.

Расходы на оборону, разведслужбы и кибербезопасность, превышающие 1% ВВП, освободят от долгового правила. Важно, что это также разблокирует выделение 3 млрд евро на военную помощь Украине.

Согласно одобренному закону, в течение следующих 12 лет на инвестиции в инфраструктуру может быть привлечено 500 млрд евро. Федеральные земли должны использовать 100 млрд евро для своей инфраструктуры, 300 млрд евро будет передано в распоряжение немецкого правительства, а остальные 100 млрд евро - для защиты климата.

Напомним, что в пятницу, 21 марта, верхняя палата парламента Германии одобрила законопроект, а также бюджетный комитет Бундестага принял соответствующее решение.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала это решение и подчеркнула, что крайне важна, поскольку ситуация в Украине становится сложнее. Она добавила, что Украине срочно нужно больше зенитных ракет, артиллерийских боеприпасов, запчастей и систем вооружения.