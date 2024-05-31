Німеччина знову виключила можливість постачання Україні ракет Taurus

Під час візиту до столиці Молдови Кишинев Пісторіус також прокоментував пом'якшення заборони для України на завдання ударів німецькою зброєю по цілях на території Росії.

"Це рішення нашого уряду є правильним і включає всі системи, які ми поставили", — сказав міністр.

Дозвіл на удари по РФ від Німеччини