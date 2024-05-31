UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина знову виключила можливість постачання Україні ракет Taurus

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, які мають радіус дії понад 500 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час візиту до столиці Молдови Кишинев Пісторіус також прокоментував пом'якшення заборони для України на завдання ударів німецькою зброєю по цілях на території Росії.

"Це рішення нашого уряду є правильним і включає всі системи, які ми поставили", — сказав міністр.

Дозвіл на удари по РФ від Німеччини

Сьогодні, 31 травня, представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт заявив, що Україна може використовувати зброю, яка поставляється західними країнами, включаючи Німеччину, для захисту від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова відповідно до міжнародного права.

За даними Bild, Німеччина при цьому встановила обмеження по дальності - максимальна зона ураження цілей за кордоном становить не більше 40 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні