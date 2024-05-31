Германия снова исключила возможность поставки Украине ракет Taurus

В ходе визита в столицу Молдовы Кишинев Писториус также прокомментировал смягчение запрета для Украины на нанесение ударов немецким оружием по целям на территории России.

"Это решение нашего правительства правильно и включает все системы, которые мы поставили", — сказал министр.

Разрешение на удары по РФ от Германии