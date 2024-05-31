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Німеччина знову виключила можливість постачання Україні ракет Taurus

П'ятниця 31 травня 2024 23:32
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Німеччина знову виключила можливість постачання Україні ракет Taurus Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, які мають радіус дії понад 500 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час візиту до столиці Молдови Кишинев Пісторіус також прокоментував пом'якшення заборони для України на завдання ударів німецькою зброєю по цілях на території Росії.

"Це рішення нашого уряду є правильним і включає всі системи, які ми поставили", — сказав міністр.

Дозвіл на удари по РФ від Німеччини

Сьогодні, 31 травня, представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт заявив, що Україна може використовувати зброю, яка поставляється західними країнами, включаючи Німеччину, для захисту від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова відповідно до міжнародного права.

За даними Bild, Німеччина при цьому встановила обмеження по дальності - максимальна зона ураження цілей за кордоном становить не більше 40 кілометрів.

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