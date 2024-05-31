Німеччина знову виключила можливість постачання Україні ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, які мають радіус дії понад 500 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час візиту до столиці Молдови Кишинев Пісторіус також прокоментував пом'якшення заборони для України на завдання ударів німецькою зброєю по цілях на території Росії. "Це рішення нашого уряду є правильним і включає всі системи, які ми поставили", — сказав міністр. Дозвіл на удари по РФ від Німеччини