Германия снова исключила возможность поставки Украине ракет Taurus
Министр обороны Германии Борис Писториус исключил возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, радиус действия которых более 500 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В ходе визита в столицу Молдовы Кишинев Писториус также прокомментировал смягчение запрета для Украины на нанесение ударов немецким оружием по целям на территории России.
"Это решение нашего правительства правильно и включает все системы, которые мы поставили", — сказал министр.
Разрешение на удары по РФ от Германии
Сегодня, 31 мая, представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что Украина может использовать поставляемое западными странами оружие, включая Германию, для защиты от российских атак в приграничном районе вокруг Харькова в соответствии с международным правом.
По данным Bild, Германия при этом установила ограничения по дальности – максимальная зона поражения целей за границей составляет не более 40 километров.
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