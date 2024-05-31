Германия снова исключила возможность поставки Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, радиус действия которых более 500 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В ходе визита в столицу Молдовы Кишинев Писториус также прокомментировал смягчение запрета для Украины на нанесение ударов немецким оружием по целям на территории России. "Это решение нашего правительства правильно и включает все системы, которые мы поставили", — сказал министр. Разрешение на удары по РФ от Германии