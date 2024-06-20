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Німеччина знову перешкоджає ухваленню нового пакету санкцій ЄС проти Росії, - Reuters

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Європейського союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дипломати ЄС повідомили, що нерішучість Німеччини частково пояснюється внутрішніми розбіжностями між її Міністерством закордонних справ і відомством канцлера.

Раніше ЄС виключив із нового пакета один із пунктів, оскільки Німеччина вважала його проблематичним. Він поширював дію так званого "застереження про заборону Росії" на дочірні компанії в третіх країнах. За словами дипломатів, пункт статті 12G було виключено з компромісного тексту, поширеного серед держав-членів незадовго до зустрічі послів. 

Згідно з проектом ранньої версії пакета, цей пункт мав змусити дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт у Росію і реекспорт для використання в Росії".

ЄС постійно посилює санкції проти Москви за її вторгнення в Україну 2022 року, але його зусилля підриваються обходом санкцій через треті країни. Включення цього пункту ще більше посилило б заходи блоку. За словами дипломатів, посли продовжать дебати в четвер.

Офіційні особи з 27 країн Європейського союзу вже понад місяць обговорюють пакети санкцій. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями і партнерами з третіх країн.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабної агресії проти України Європейський союз вже запровадив 13 пакетів санкцій, спрямованих на підрив російської економіки та військових можливостей. Робота над 14-м пакетом санкцій йде повним ходом, і очікується, що він включатиме додаткові обмеження проти 21 російської компанії.

Крім посилення санкційних заходів новий пакет також покликаний ускладнити для бізнесу обхід існуючих обмежень.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС не можуть погодити 14 пакет санкцій проти РФ через Німеччину.

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