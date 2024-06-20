Германия вновь препятствует принятию нового пакета санкций ЕС против России, - Reuters

Дипломаты ЕС сообщили, что нерешительность Германии отчасти объясняется внутренними разногласиями между ее Министерством иностранных дел и ведомством канцлера.

Ранее ЕС исключил из нового пакета один из пунктов, поскольку Германия посчитала его проблематичным. Он распространял действие так называемой "оговорки о запрете России" на дочерние компании в третьих странах. По словам дипломатов, пункт статьи 12G был исключен из компромиссного текста, распространенного среди государств-членов незадолго до встречи послов.

Согласно проекту ранней версии пакета, этот пункт должен был заставить дочерние компании "контрактно запретить реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России".

ЕС постоянно усиливает санкции против Москвы за ее вторжение в Украину в 2022 году, но его усилия подрываются обходом санкций через третьи страны. Включение этого пункта еще больше ужесточило бы меры блока. По словам дипломатов, послы продолжат дебаты в четверг.

Официальные лица из 27 стран Европейского союза уже более месяца обсуждают пакеты санкций. Новые меры включают запрет на перевалку российского СПГ и план привлечения операторов ЕС к ответственности за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами из третьих стран.