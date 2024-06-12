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У ЄС не дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії, але причина не в Угорщині

Середа 12 червня 2024 19:31
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У ЄС не дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії, але причина не в Угорщині Фото: у ЄС не дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Країни-члени Європейського союзу у середу, 12 червня, не дійшли згоди щодо 14-го пакета санкцій проти Росії. Цього разу перешкодою була не Угорщина, а Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Країни-члени ЄС досі не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій проти Росії. На диво, саме Німеччина, а не Угорщина є найбільшою перешкодою на цей час", - повідомив журналіст.

За його словами, країни ЄС знову обговорюватиму новий пакет санкцій у п'ятницю ввечері, 14 червня.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив вже 13 пакетів санкцій проти Росії. І наразі ведеться робота над 14-м пакетом санкцій який, як очікується, включатиме додаткові обмеження проти 21 російської компанії.

Також повідомлялося, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії зробить менш імовірним для бізнесу обхід санкцій, ніж попередні.

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