Німеччина змінює правила: українцям уріжуть виплати та змінять статус

Які зміни планує Німеччина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час бюджетних дебатів у бундестазі заявив, що рішення уряду вже ухвалене, а законопроєкт готовий і буде поданий до першого читання у бундестазі до кінця року.

За його словами, зміни покликані усунути "відчуття несправедливості" серед німецьких платників податків та врегулювати розподіл соціальної підтримки.

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт уточнив, що новий правовий режим передбачатиме:

зменшення розміру виплат для українців;

скорочення переліку медичних послуг;

поступове зменшення дозволених заощаджень;

посилення стимулів до працевлаштування, а у разі відмови - можливі санкції.

Чи буде діяти новий закон "заднім числом"

Директор Управління з питань імміграції Берліна Енгельхард Мазанке в інтерв’ю виданню пояснив, що доки закон не набуде чинності, українці отримують ті самі виплати, що й торік.

Ретроактивні зміни можливі, однак навряд чи вони передбачатимуть повернення коштів біженцями. Остаточне рішення ухвалить бундестаг.

Після ухвалення закону українські біженці опиняться в іншому режимі підтримки - менш фінансово вигідному, але з більш вираженим акцентом на працевлаштування. Точні строки набуття чинності документа та впровадження змін поки невідомі.