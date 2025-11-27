Німеччина змінює правила: українцям уріжуть виплати та змінять статус

Уряд Німеччини готує суттєві зміни у системі підтримки українських біженців. Найближчим часом їх можуть перевести з програми базового громадянського забезпечення на режим допомоги шукачам притулку.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час бюджетних дебатів у бундестазі заявив, що рішення уряду вже ухвалене, а законопроєкт готовий і буде поданий до першого читання у бундестазі до кінця року.
За його словами, зміни покликані усунути "відчуття несправедливості" серед німецьких платників податків та врегулювати розподіл соціальної підтримки.
Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт уточнив, що новий правовий режим передбачатиме:
Директор Управління з питань імміграції Берліна Енгельхард Мазанке в інтерв’ю виданню пояснив, що доки закон не набуде чинності, українці отримують ті самі виплати, що й торік.
Ретроактивні зміни можливі, однак навряд чи вони передбачатимуть повернення коштів біженцями. Остаточне рішення ухвалить бундестаг.
Після ухвалення закону українські біженці опиняться в іншому режимі підтримки - менш фінансово вигідному, але з більш вираженим акцентом на працевлаштування. Точні строки набуття чинності документа та впровадження змін поки невідомі.
