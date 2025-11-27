RU

Общество Образование Деньги Изменения

Германия меняет правила: украинцам урежут выплаты и изменят статус

Фото: Беженцы из Украины в Германии (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство Германии готовит существенные изменения в системе поддержки украинских беженцев. В ближайшее время их могут перевести из программы базового гражданского обеспечения на режим помощи искателям убежища.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Какие изменения планирует Германия

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время бюджетных дебатов в бундестаге заявил, что решение правительства уже принято, а законопроект готов и будет подан к первому чтению в бундестаге до конца года.

По его словам, изменения призваны устранить "ощущение несправедливости" среди немецких налогоплательщиков и урегулировать распределение социальной поддержки.

Министр внутренних дел Александер Добриндт уточнил, что новый правовой режим будет предусматривать:

  • уменьшение размера выплат для украинцев;
  • сокращение перечня медицинских услуг;
  • постепенное уменьшение разрешенных сбережений;
  • усиление стимулов к трудоустройству, а в случае отказа - возможные санкции.

Будет ли действовать новый закон "задним числом"

Директор Управления по вопросам иммиграции Берлина Энгельхард Мазанке в интервью изданию объяснил, что пока закон не вступит в силу, украинцы получают те же выплаты, что и в прошлом году.

Ретроактивные изменения возможны, однако вряд ли они будут предусматривать возврат средств беженцами. Окончательное решение примет бундестаг.

После принятия закона украинские беженцы окажутся в другом режиме поддержки - менее финансово выгодном, но с более выраженным акцентом на трудоустройство. Точные сроки вступления документа в силу и внедрения изменений пока неизвестны.

РБК-Украина ранее писало, что правила поддержки планируют изменить для украинцев, которые приехали после 1 апреля 2025 года. Их будут рассматривать как просителей убежища, что будет означать снижение ежемесячных выплат с нынешних 563 евро до около 441 евро и изменение правового статуса.

Также мы рассказывали, что Германия объявила об увеличении военной помощи Украине и выделяет немедленный зимний пакет поддержки на 170 млн евро. Канцлер Фридрих Мерц заявил в Бундестаге, что общий бюджет помощи на 2026 год возрастет до 11,5 млрд евро. Берлин планирует и в дальнейшем поддерживать Киев, а также стремится привлечь замороженные российские активы.

