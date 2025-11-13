Німеччина скорочує виплати для українців: скільки отримуватимуть прибулі 2025 року

У Німеччині планують змінити систему підтримки українців, які прибули після 1 квітня 2025 року. Їх вважатимуть прохачами притулку, що призведе до зменшення щомісячних виплат і зміни умов отримання допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію BILD.

У Берліні досягли угоди щодо базового доходу для українських громадян, які перебувають у Німеччині.

Представники партій ХДС/ХСС і СДПН узгодили реформу, згідно з якою з 1 квітня 2025 року українців, які прибули в країну після цієї дати, розглядатимуть як прохачів притулку.

Це означає зниження рівня матеріальної підтримки та перегляд правового статусу.

Наразі українські біженці отримують 563 євро на місяць, а також компенсацію за житло та опалення. Після набрання змінами чинності допомогу надаватимуть за стандартами для прохачів притулку - близько 441 євро на місяць, включно зі 196 євро на особисті витрати та 245 євро на харчування та одяг.

Кінець особливого статусу для українців

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт і міністр соціальної політики Бербель Басс домовилися про поступове скасування особливих умов, що діяли майже чотири роки. Рішення стало компромісом між вимогами регіонів і федеральної влади.

Спочатку пропонувалося позбавити українців соціальних виплат заднім числом, проте муніципалітети виступили проти.

За словами представників коаліції, реалізація цієї ініціативи потребувала б надмірних бюрократичних витрат. У підсумку вирішили запровадити нові правила тільки для тих, хто прибуде в країну після квітня 2025 року.

Очікування від реформи

За даними BILD, у Німеччині зараз проживає близько 1,1 мільйона українців. Влада зазначає, що лише невелика частина з них офіційно працевлаштована.

Політики розраховують, що зміни в системі виплат стануть стимулом для активного пошуку роботи та інтеграції на ринку праці.

Молодим українцям при цьому дозволили продовжити в'їзд до країни без додаткових обмежень, а чинні програми підтримки для тих, хто вже отримав тимчасовий захист, збережуться.