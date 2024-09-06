Німеччина не змінила позицію щодо ударів вглиб території Росії, - Пісторіус

Як відзначив Пісторіус, Берлін не змінив свою позицію щодо завдання дальніх ударів вглиб території РФ наданим Києву озброєнням.

Водночас за його словами, Німеччина підтримуватиме Україна стільки, скільки буде необхідно.

Удари вглиб Росії

Останнім часом Україна активно тисне на західних партнерів з метою отримання дозволу на використання наданої ними зброї для атак на військові об'єкти, які Росія використовує для обстрілів українських територій.

Київ планує передати високопосадовцям національної безпеки Сполучених Штатів Америки (США) список стратегічних цілей на великій відстані в РФ, які українські сили можуть знищити, якщо Вашингтон погодиться зняти обмеження на постачання американської зброї.

Згідно з даними Politico, основною причиною відмови Вашингтона є побоювання за національну безпеку США. Штати можуть в майбутньому прагнути до перезавантаження відносин з Москвою, і зняття обмежень на удари може ускладнити ці зусилля.

Як відзначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, Захід зрештою може зняти обмеження через сприяння Росією ескалації.