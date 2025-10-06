Німеччина збирається стати провідним виробником дронів

"Хто хоче панувати в повітрі, мусить це побудувати. Німеччина має стати провідним місцем для розробки та виробництва дронів", - заявила вона і нагадала про події останніх днів як в Україні, так і у Німеччині.

Вона зазначила, що посилення оборонного потенціалу Німеччини вимагає швидкого масштабування виробництва дронів і забезпечення постійного технологічного розвитку.

"Для цього ми маємо мобілізувати всі доступні ресурси, зокрема через нові альянси - між промисловістю, середнім бізнесом, стартапами та науковими установами. Безпека Європи вирішується також у німецьких цехах", - наголосила Райхе.

Вона наголосила, що дрони є ключовою технологією не тільки для оборонного сектору, а й для застосування у цивільному секторі.

За її словами, у цивільному секторі безпілотники можуть спостерігати та захищати критичну інфраструктуру. Зокрема, аеропорти, порти, трубопроводи, нафтопереробні заводи, підстанції, дата-центри і лікарні.