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Німеччина збирається націоналізувати дочку "Газпрому". РФ не отримає компенсації

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Четвер 22 вересня 2022 21:05
Німеччина збирається націоналізувати дочку "Газпрому". РФ не отримає компенсації Фото: Німеччина збирається націоналізувати доньку "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Німеччини має намір провести націоналізацію компанії Sefe - колишньої дочірньої компанії "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Компанія Sefe зі штаб-квартирою в Берліні є колишньою дочірньою структурою російського "Газпрому" та вже перебуває у довірчому управлінні німецького уряду. Найближчим часом вона перейде у власність держави.

"Такі заходи пов’язані із ситуацією навколо газової компанії зі штаб-квартирою в Лейпцигу VNG (Verbundnetz Gas Agbo), яка на початку вересня подала заявку на державну допомогу", - йдеться у повідомленні.

VNG до цього уклала великий контракт на постачання російського газу через Sefe - до перебоїв з постачанням газу, спричиненим, зокрема, зупинкою Північного потоку.

"Націоналізація Sefe стане кроком на користь безпеки Німеччини, і тому не передбачатиме компенсацій з боку німецької влади російській стороні", - додали наостанок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Німеччина таємно готується націоналізувати колишню "дочку" "Газпрому".

Проте до цього канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не злити президента РФ Володимира Путіна.

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