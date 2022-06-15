Германия передумала национализировать дочку "Газпрома", чтобы не злить Путина, - Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против полной национализации Gazprom Germania, чтобы не злить президента РФ Владимира Путина. За присоединение к государственному капиталу бывшей дочки "Газпрома" выступил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.