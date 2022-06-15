ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия передумала национализировать дочку "Газпрома", чтобы не злить Путина, - Bloomberg

Новина українською →
Берлин, Среда 15 июня 2022 00:31
Германия передумала национализировать дочку "Газпрома", чтобы не злить Путина, - Bloomberg Германия передумала национализировать дочку Газпрома (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против полной национализации Gazprom Germania, чтобы не злить президента РФ Владимира Путина. За присоединение к государственному капиталу бывшей дочки "Газпрома" выступил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Шольц обеспокоен тем, что такой шаг может привести к обострению отношений РФ и Германии по импорту российского газа. Но чтобы спасти финансовое положение Gazprom Germania, правительство Германии намерено выделить до 10 миллиардов евро. Группа владеет крупнейшим в Германии хранилищем газа и имеет глобальную торговую команду с филиалами в Лондоне и Сингапуре.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти".

Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Владимир Путин Германия
NEWS
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает