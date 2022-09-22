Германия собирается национализировать дочку "Газпрома". РФ не получит компенсации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Компания Sefe со штаб-квартирой в Берлине - бывшая дочерняя структура российского "Газпрома" и уже находится в доверительном управлении немецкого правительства. В ближайшее время он перейдет в собственность государства.

"Такие меры связаны с ситуацией вокруг газовой компании со штаб-квартирой в Лейпциге VNG (Verbundnetz Gas Agbo), которая в начале сентября подала заявку на государственную помощь", - говорится в сообщении.

VNG до этого заключила большой контракт на поставку российского газа через Sefe - к перебоям с поставками газа, вызванным, в частности, остановкой Северного потока.

"Национализация Sefe станет шагом в пользу безопасности Германии, и потому не будет предусматривать компенсаций со стороны германских властей российской стороне", - добавили напоследок.