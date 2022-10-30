Німеччина заявила про зростання активності російської та китайської розвідки

"Керовані на державному рівні розвідслужби використовують усі наявні в них засоби, щоб добути інформацію, посилити свій вплив і реалізувати інтереси своїх країн", - заявила президент MAD Мартіна Розенберг.

За словами Розенберг, в Німеччині неодноразово було зафіксовано спроби ведення стеження за об'єктами, що належать Збройним силам країни. Зокрема, йдеться про навчальні центри, де проходить підготовка українських військових.

Ще один інцидент стався у ніч на 1 жовтня на полігоні Вільдфлекен. Як пояснила президент MAD, невідомі безпілотники неодноразово перетинали повітряний кордон Баварії.

Наприкінці серпня, згідно з даними Міноборони, російські спецслужби намагалися стежити за тим, як наших воїнів у Німеччині навчають поводитися із західними системами озброєнь. Тоді ж MAD зафіксувала підозрілі транспортні засоби поблизу міст Ідар-Оберштайн й Графенвер, де розташовані сервісний, санітарний і мобілізаційний центр бундесверу.