Германия заявила о росте активности российской и китайской разведки

"Управляемые на государственном уровне разведслужбы используют все имеющиеся у них средства, чтобы получить информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран", - заявила президент MAD Мартина Розенберг.

По словам Розенберг, в Германии неоднократно были зафиксированы попытки ведения слежки за объектами, принадлежащими Вооруженным силам страны. В частности, речь идет об учебных центрах, где проходит подготовка украинских военных.

Еще один инцидент произошел в ночь на 1 октября на полигоне Вильдфлекен. Как пояснила президент MAD, неизвестные беспилотники неоднократно пересекали воздушную границу Баварии.

В конце августа, согласно данным Минобороны, российские спецслужбы пытались следить за тем, как наших воинов в Германии учат обращаться с западными системами вооружений. Тогда же MAD зафиксировала подозрительные транспортные средства вблизи городов Идар-Оберштайн и Графенвер, где находятся сервисный, санитарный и мобилизационный центр бундесвера.