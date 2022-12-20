Німеччина заявила, що з 2023 року не купуватиме російську нафту

Нині ж, уряд Німеччини відкинув заяву про те, що вони планують купувати російську нафту на початку наступного року. Він заявив, що натомість країна імпортуватиме нафту з Казахстану, хоча ця угода, ще є незавершеною.

"Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими", - заявила речниця міністерства економіки Німеччини.

Вона додала, що нафтові компанії на нафтопереробних заводах Leuna і Schwedt більше не будуть замовляти російську нафту в новому році.