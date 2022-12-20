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Німеччина заявила, що з 2023 року не купуватиме російську нафту

Фото: Німеччина заявила, що з 2023 року не купуватиме російську нафту (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 грудня, уряд Німеччини зробив заяву, що з початку 2023 року взагалі не збирається купувати російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нині ж, уряд Німеччини відкинув заяву про те, що вони планують купувати російську нафту на початку наступного року. Він заявив, що натомість країна імпортуватиме нафту з Казахстану, хоча ця угода, ще є незавершеною.

"Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими", - заявила речниця міністерства економіки Німеччини.

Вона додала, що нафтові компанії на нафтопереробних заводах Leuna і Schwedt більше не будуть замовляти російську нафту в новому році.

Нагадаємо, вчора, 19 грудня, країни ЄС домовились про встановлення граничної ціни на російський газ. Також є умови призупинення верхньої межі у випадку непередбачуваних наслідків.

У Росії відразу поскаржились на плани ЄС запровадити ліміт цін на газ та пригрозили відповіддю.

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