Германия заявила, что с 2023 года не будет покупать российскую нефть

Теперь же, правительство Германии отвергло заявление о том, что они планируют покупать российскую нефть в начале следующего года. Оно заявило, что вместо этого страна будет импортировать нефть из Казахстана, хотя это соглашение еще не завершено.

"Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, неправдивы", - заявила представитель министерства экономики Германии.

Она добавила, что нефтяные компании на нефтеперерабатывающих заводах Leuna и Schwedt больше не будут заказывать российскую нефть в новом году.