Германия заявила, что с 2023 года не будет покупать российскую нефть

Сегодня, 20 декабря, правительство Германии сделало заявление, что с начала 2023 года вообще не собирается покупать российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Теперь же, правительство Германии отвергло заявление о том, что они планируют покупать российскую нефть в начале следующего года. Оно заявило, что вместо этого страна будет импортировать нефть из Казахстана, хотя это соглашение еще не завершено.
"Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, неправдивы", - заявила представитель министерства экономики Германии.
Она добавила, что нефтяные компании на нефтеперерабатывающих заводах Leuna и Schwedt больше не будут заказывать российскую нефть в новом году.
Напомним, вчера, 19 декабря, страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ. Также есть условия приостановки верхнего предела в случае непредвиденных последствий.
В России сразу пожаловались на планы ЕС ввести лимит цен на газ и пригрозили ответом.
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