Німеччина заявила про готовність захищати Польщу в разі нападу "вагнерівців" із Білорусі

Під час пресконференції в Празі в п'ятницю Пісторіус відповів на запитання про те, чи занепокоєна Німеччина присутністю найманої ПВК "Вагнера" в Білорусі та перспективою нападу вздовж кордону з Польщею.

"Ми всі разом, завжди в найтіснішій координації, не тільки коли фізично зустрічаємося на рівні міністрів оборони, а й в інших випадках. Там, де нашим польським друзям потрібна підтримка, у найгіршому випадку вони її отримають", - відповів Пісторіус.

Пісторіус додав, що він може з упевненістю сказати, що два союзники по НАТО готові до нападу.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частина його найманців мала переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам Пригожин. У країні вже обладнали наметовий табір для вояків.

18 липня "Білоруський Гаюн" повідомляв про 2 тисячі найманців на території Білорусі, а 19 липня стало відомо про прибуття дев'ятої колони.

До того ж у Білорусі пройдуть спільні навчання спецназівців та "вагнерівців" біля кордону з Польщею.