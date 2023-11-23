Німеччина затягує затвердження бюджету на 2024 рік, під питанням допомога Україні, - ЗМІ

Коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін відклала переговори щодо бюджету на 2024 рік. Під питанням перебуває допомога для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Затримка переговорів, які були заплановані в парламенті на четвер, підкреслила проблему, що стоїть перед урядом після того, як Конституційний суд заблокував переведення невикористаних пандемічних коштів на зелені інвестиції та підтримку промисловості", - пише видання.

Це викликало попередження про те, що зростання і без того хиткої економіки Німеччини може сповільнитися наступного року і що проєкти та субсидії, спрямовані на підтримку конкурентоспроможності її промисловості, тепер опинилися під загрозою.

Виступаючи на пресконференції, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пропонований бюджет тепер обговорюватимуть у парламенті в терміновому порядку, але водночас у всіх буде час для ретельної перевірки.

Під загрозою допомога Україні

Затримка посилила невизначеність щодо витрат у всіх сферах німецької економіки і означала, що бюджет на 2024 рік може бути не ухвалений до кінця року.

Уряд уже заморозив більшість нових зобов'язань за видатками і заблокував витрати з Фонду економічної стабілізації в розмірі 200 мільярдів євро на цей рік.

Майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно схвалена, перебуває під питанням. Серед невизначеностей - допомога Україні.

Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна має намір 2024 року подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро на ці цілі планується витратити 8 млрд євро.

Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік, який містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро, ознайомилися журналісти.

Потім Reuters писало, що у Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України наступного року загальною сумою 8 мільярдів євро.