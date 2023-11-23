Германия затягивает утверждение бюджета на 2024 год, под вопросом помощь Украине, - СМИ

Коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок отложила переговоры по бюджету на 2024 год. Под вопросом находится помощь для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Задержка переговоров, которые были запланированы в парламенте на четверг, подчеркнула проблему, стоящую перед правительством после того, как Конституционный суд заблокировал перевод неиспользованных пандемических средств на зеленые инвестиции и поддержку промышленности", - пишет издание.

Это вызвало предупреждение о том, что рост и без того шаткой экономики Германии может замедлиться в следующем году и что проекты и субсидии, направленные на поддержку конкурентоспособности ее промышленности, теперь оказались под угрозой.

Выступая на пресс-конференции, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предлагаемый бюджет теперь будет обсуждаться в парламенте в срочном порядке, но при этом у всех будет время для тщательной проверки.

Под угрозой помощь Украине

Задержка усилила неопределенность в отношении расходов во всех сферах немецкой экономики и означала, что бюджет на 2024 год может быть не принят до конца года.

Правительство уже заморозило большинство новых обязательств по расходам и заблокировало расходы из Фонда экономической стабилизации в размере 200 миллиардов евро на этот год.

Почти каждая статья расходов, которая еще не была официально одобрена, находится под вопросом. Среди неопределенностей - помощь Украине.

Германия хочет удвоить помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд. евро на эти цели планируется потратить 8 млрд. евро.

Позже с проектом федерального бюджета Германии на 2024 год, содержащим удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро, ознакомились журналисты.

Затем Reuters писало, что в Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла оборонная помощь для Украины в следующем году на общую сумму 8 миллиардов евро.