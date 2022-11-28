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Німеччина зацікавлена, щоб Patriot залишалися в системі НАТО, - Міноборони

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Берлін, Понеділок 28 листопада 2022 19:51
Німеччина зацікавлена, щоб Patriot залишалися в системі НАТО, - Міноборони Фото: у Німеччині знову не підтримали можливі постачання Patriot до України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина зацікавлена у тому, щоб усі її системи ППО Patriot залишалися на території країн НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це заявив представник Міноборони ФРН Арно Коллац у ході брифінгу.

"Є великий інтерес до того, щоб ці системи (Patriot) залишалися в системі НАТО", - зазначив він.

Чиновник також нагадав про заяву міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, яка дала зрозуміти, що системи ППО Patriot, які є у розпорядженні ФРН, є невід'ємною частиною захисту НАТО.

За словами Коллаца, Німеччині потрібні ці ЗРК, щоб виконати всі свої зобов'язання перед союзниками по НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща домовилася з Німеччиною про перекидання систем ППО Patriot на кордон з Україною.

Пізніше міністр оборони Маріуш Блащак звернувся до Берліна з проханням передати ППО Україні, але Ламбрехт заявила, що ЗРК призначено лише для країн-членів Альянсу.

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