Німеччина зацікавлена, щоб Patriot залишалися в системі НАТО, - Міноборони

Німеччина зацікавлена у тому, щоб усі її системи ППО Patriot залишалися на території країн НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ", про це заявив представник Міноборони ФРН Арно Коллац у ході брифінгу.

"Є великий інтерес до того, щоб ці системи (Patriot) залишалися в системі НАТО", - зазначив він.

Чиновник також нагадав про заяву міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, яка дала зрозуміти, що системи ППО Patriot, які є у розпорядженні ФРН, є невід'ємною частиною захисту НАТО.

За словами Коллаца, Німеччині потрібні ці ЗРК, щоб виконати всі свої зобов'язання перед союзниками по НАТО.