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Германия заинтересована, чтобы Patriot оставались в системе НАТО, - Минобороны

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Берлин, Понедельник 28 ноября 2022 19:51
Германия заинтересована, чтобы Patriot оставались в системе НАТО, - Минобороны Фото: в Германии снова не поддержали возможные поставки Patriot в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия заинтересована в том, чтобы все ее системы ПВО Patriot оставались на территории стран НАТО.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац в ходе брифинга.

"Есть большой интерес к тому, чтобы эти системы (Patriot - ред.) оставались в системе НАТО", - отметил он.

Чиновник также напомнил о заявлении министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая дала понять, что системы ПВО Patriot, находящиеся в распоряжении ФРГ, являются неотъемлемой частью защиты НАТО.

По словам Коллаца, Германии нужны эти ЗРК для того, чтобы выполнить все свои обязательства перед союзниками по НАТО.

Напомним, ранее стало известно, что Польша договорилась с Германией о переброске систем ПВО Patriot на границу с Украиной.

Позже министр обороны Мариуш Блащак обратился к Берлину с просьбой передать ПВО Украине, но Ламбрехт заявила, что ЗРК предназначены только для стран-членов Альянса.

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