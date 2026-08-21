Німеччина запустила гарячу лінію втікачам з РФ та Китаю

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) запустило гарячу лінію для людей, які знайшли притулок у країні після втечі з авторитарних держав, зокрема Росії, Китаю та Ірану.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише Reuters.

Відомство опублікувало спеціальну 16-сторінкову брошуру, в якій розповідається про роботу гарячої лінії. Її створили для людей, які можуть зіткнутися з переслідуванням або атаками з боку представників влади їхніх країн походження.

Як зазначає Reuters, йдеться про випадки залякування, стеження, репресій, а також спроб викрадення чи вбивства. Серед потенційних користувачів лінії - дисиденти, журналісти та представники ЛГБТК-спільноти.

У BfV також закликають людей, які звертаються по допомогу, ділитися інформацією. Відомство планує використовувати її для аналізу репресивних стратегій авторитарних держав та пошуку способів протидії їм.

У брошурі зазначається, що німецька спецслужба може допомогти запобігти конкретним загрозам, з якими стикаються люди.

У BfV заявили, що завдяки власним розслідуванням та інформації від постраждалих можуть встановлювати відповідальних за переслідування.

Німеччина планує розширити повноваження спецслужб

Запуск гарячої лінії відбувається на тлі планів Берліна надати німецьким спецслужбам нові повноваження для протидії іноземним противникам.

Йдеться, зокрема, про можливість зламувати комунікації та перешкоджати операціям іноземних держав. Такі заходи обговорюються вже кілька місяців у зв'язку зі зростанням загрози кібератак та гібридних атак.

Запропоновані зміни мають розширити можливості BfV, а також Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) щодо збору даних та протидії атакам