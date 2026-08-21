ua en ru
Пт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Німеччина запустила гарячу лінію втікачам з РФ та Китаю

06:10 21.08.2026 Пт
2 хв
Берлін допоможе жертвам авторитарного режиму
aimg Юлія Маловічко
Німеччина запустила гарячу лінію втікачам з РФ та Китаю Фото: серед переслідуваних - журналісти та дисиденти (з відкритих джерел)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) запустило гарячу лінію для людей, які знайшли притулок у країні після втечі з авторитарних держав, зокрема Росії, Китаю та Ірану.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Reuters.

Відомство опублікувало спеціальну 16-сторінкову брошуру, в якій розповідається про роботу гарячої лінії. Її створили для людей, які можуть зіткнутися з переслідуванням або атаками з боку представників влади їхніх країн походження.

Як зазначає Reuters, йдеться про випадки залякування, стеження, репресій, а також спроб викрадення чи вбивства. Серед потенційних користувачів лінії - дисиденти, журналісти та представники ЛГБТК-спільноти.

У BfV також закликають людей, які звертаються по допомогу, ділитися інформацією. Відомство планує використовувати її для аналізу репресивних стратегій авторитарних держав та пошуку способів протидії їм.

У брошурі зазначається, що німецька спецслужба може допомогти запобігти конкретним загрозам, з якими стикаються люди.

У BfV заявили, що завдяки власним розслідуванням та інформації від постраждалих можуть встановлювати відповідальних за переслідування.

Німеччина планує розширити повноваження спецслужб

Запуск гарячої лінії відбувається на тлі планів Берліна надати німецьким спецслужбам нові повноваження для протидії іноземним противникам.

Йдеться, зокрема, про можливість зламувати комунікації та перешкоджати операціям іноземних держав. Такі заходи обговорюються вже кілька місяців у зв'язку зі зростанням загрози кібератак та гібридних атак.

Запропоновані зміни мають розширити можливості BfV, а також Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) щодо збору даних та протидії атакам

Раніше повідомлялось, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Росію винною у системному придушенні свободи слова та переслідуванні людей за критику війни проти України

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Зеленському "пропонували" атакувати аеропорти Москви тисячами дронів, - The Atlantic
Зеленському "пропонували" атакувати аеропорти Москви тисячами дронів, - The Atlantic
Аналітика
Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів