ua en ru
Ср, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЄСПЛ визнав незаконними переслідування людей у РФ за критику війни проти України

Середа 12 лютого 2025 18:38
UA EN RU
ЄСПЛ визнав незаконними переслідування людей у РФ за критику війни проти України Фото: ЄСПЛ визнав незаконними переслідування людей у РФ за критику війни проти України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Росію винною у системному придушенні свободи слова та переслідуванні людей за критику війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

"ЄСПЛ ухвалив важливе рішення у групі справ "Новая Газета та інші проти Росії" та 161 інша заява. Серед заявників були троє громадян України, до справ яких долучився Уряд України як третя сторона", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, суд одноголосно визнав, що Росія порушила право на свободу слова, запровадивши після вторгнення закони про "дискредитацію армії" та "фейкові новини".

Ці закони використовувались для системного придушення будь-якої критики війни. ЄСПЛ окремо звернув увагу на незаконні вироки, винесені на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, і підкреслив, що всі рішення кримських "судів" є нелегітимними.

Зазначається, що це рішення стало важливим документом, який фіксує системні порушення прав людини з боку Росії та може бути використаний для захисту жертв репресій на міжнародній арені, а також для посилення тиску на РФ в міжнародних судах і процесах.

Нагадаємо, у червні 2024 року ЄСПЛ оголосив рішення у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму. Суд визнав, що Україна довела існування систематичних порушень прав людини з початку окупації Криму в лютому 2014 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕСПЧ Війна в Україні
NEWS
Зеленський про "рідкісноземи": важливо захистити, щоб не дісталось безкоштовно росіянам
Зеленський про "рідкісноземи": важливо захистити, щоб не дісталось безкоштовно росіянам
DAILY
Україна пішла в контратаки? Як змінюється ситуація на фронті і що з наступом Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна пішла в контратаки? Як змінюється ситуація на фронті і що з наступом Росії