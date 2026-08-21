ua en ru
Пт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Германия запустила горячую линию беглецам из РФ и Китая

06:10 21.08.2026 Пт
2 мин
Берлин поможет жертвам авторитарного режима
aimg Юлия Маловичко
Германия запустила горячую линию беглецам из РФ и Китая Фото: среди преследуемых – журналисты и диссиденты (из открытых источников)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Немецкое Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) запустило горячую линию для людей, нашедших убежище в стране после бегства из авторитарных государств, в том числе России, Китая и Ирана.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Reuters.

Ведомство опубликовало специальную 16-страничную брошюру, в которой рассказывается о работе горячей линии. Ее создали для людей, которые могут столкнуться с преследованием или атаками представителей власти их стран происхождения.

Как отмечает Reuters, речь идет о случаях запугивания, слежки, репрессий, а также попыток похищения или убийства. Среди потенциальных пользователей линии – диссиденты, журналисты и представители ЛГБТК-сообщества.

В BfV также призывают обращающихся за помощью людей делиться информацией. Ведомство планирует использовать его для анализа репрессивных стратегий авторитарных государств и поиска способов противодействия им.

В брошюре отмечается, что немецкая спецслужба может помочь предотвратить конкретные угрозы, с которыми сталкиваются люди.

В BfV заявили, что благодаря своим расследованиям и информации от пострадавших могут устанавливать ответственных за преследование.

Германия планирует расширить полномочия спецслужб

Запуск горячей линии происходит на фоне планов Берлина предоставить германским спецслужбам новые полномочия по противодействию иностранным противникам.

Речь идет, в частности, о возможности взломать коммуникации и препятствовать операциям иностранных государств. Подобные меры обсуждаются уже несколько месяцев в связи с ростом угрозы кибератак и гибридных атак.

Предлагаемые изменения должны расширить возможности BfV, а также Федеральной разведывательной службы Германии по сбору данных и противодействию атакам.

Ранее сообщалось, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию виновной в системном подавлении свободы слова и преследовании людей за критику войны против Украины

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Зеленскому "предлагали" атаковать аэропорты Москвы тысячами дронов, - The Atlantic
Зеленскому "предлагали" атаковать аэропорты Москвы тысячами дронов, - The Atlantic
Аналитика
Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников